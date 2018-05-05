Eski İçişleri Bakanı Ala, Mardin'de temayül yoklamasına katıldı

Eski İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Efkan Ala, Mardin'de, 24 Haziran'da yapılacak seçimde AKP'den gösterilecek milletvekili adaylarını belirlemek için yapılan temayül yoklamasına katıldı.

Mardin Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklaması, İçişleri eski Bakanı, Erzurum Milletvekili Efkan Ala, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Enezcan Demir, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve ilçe başkanlarının gözetiminde yapıldı. İçişleri eski Bakanı, Âlâ yaptığı kısa selamlama konuşmasında temayül yoklamasının hayırlı olmasını diledi. Âlâ'nın konuşmasının ardından, temayül yoklaması için delegelerin oy kullanma işlemleri başladı.

24 Haziran'da yapılacak genel seçimler için milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan 92 adaydan 89'unun oylamaya katıldığı temayülde, yaklaşık 2 bin delege oy kullandı. 10 ilçe için ayrı ayrı sandıklar kurulurken saat 10.00'da başlayan temayül yoklaması akşam 16.00'da sona erdi. (DHA)