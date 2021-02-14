Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser ve Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bugün son yolculuğuna uğurlandı. Topbaş için Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Camii'nde törenler düzenlendi. Topbaş'ın cenazesi Fatih Camii haziresine defnedildi.

Topbaş'ın cenazesi, bu sabah 09.30'da hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" dedi.

İlk tören Beyoğlu Belediyesi'nde

Topbaş için ilk tören 1999'da görev yaptığı Beyoğlu Belediyesi’nde düzenlendi. Belediye binasında düzenlenen törende helallik alındı. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Yıldız konuşmasında, "Çok değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Kadir Topbaş‘ı 2004 yılının Şubat ayında belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu'ndan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uğurlamıştık. Orada da İstanbul’un yüzünü ak edecek unutulmayacak eserleri İstanbul’a, Beyoğlu’na bıraktı. Biz kendisiyle Kasımpaşa ve Beyoğlu'nda çalışmalarda bulunurken çocukluğuna dair bu sokaklarda geçen hatıralarını paylaşırdı. Biz de onu sevenler olarak burada bıraktığı hatıralara,e serlere sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için de bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz. Kadir Topbaş ağabeyimizin seveni çok, hepimizin yüzünü ak edecek hep iyi hatıralarla hatırlayacağımız bir ağabeyimiz. Ağabeyi kelimesinin en çok yakıştığı isimlerden biriydi. İstanbul’un başı sağ olsun, nasihat etmeyi ağabeylik yapmayı başkanlıktan daha çok tercih ederdi. Kadir ağabey için iyilik başkanlıktan daha önce gelirdi" düşüncesini dile getirdi.

İBB'de ikinci tören

Topbaş için ikinci tören de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tören düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bugün İstanbul’un Kadir Abisi’ni, İstanbul beyefendisini uğurlamak için bir araya geldi. Medeniyetimizin başkenti İstanbulumuza gece gündüz hizmet etti. Mekânı cennet olsun. Kederli ailesine, sevenlerine, tüm şehrimize başsağlığı diliyorum. Kadir Abimiz güzel tebessümüyle cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır. Onun tebessü hep içimizi ısıtmıştır. “ diye konuştu.

İBB'deki törenden

"Hem İstanbul hem de İBB için önemli bir yere sahiptir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün kentimizin çok değerli bir insanı uğurlamasına hep beraber şahitlik ediyoruz. İstanbul’u yönetmek için vatandaş tarafından seçilmek büyük onur. Kadir Topbaş bu onuru 4 kez yaşamıştır. Hem İstanbul hem de İBB için önemli bir yere sahiptir. Bizler, eminim ki bütün İstanbullular kendini her zaman şükranla anacaktır. Kimsenin kalbini kırmamaya özen göstermiştir. Kendisiyle kısa zaman diliminde bile yararlı, faydalı istişarelerde bulundum. İBB kadim ve tarihi bir kurumdur. Bu anlamda da çok büyük ve güzel bir aile olduğunu da ifade etmek isterim. Kadir Topbaş bu kurumda her zaman hak ettiği saygı görecektir bu kurumda." ifadesini kullandı.

Törende konuşan AKP Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da Topbaş ile geçmişlerinin 35 yıl öncesine dayandığını belirterek şöyle konuştu:

“Hayatımızın her anında bir şekilde hayatlarımızın kesiştiği, zor zamanlarda zorlukları, sevinçli zamanlarımızda da sevincimizi paylaştığımız ve aynı duygularla aynı istikameti yürümenin heyecanıyla yol şahitliğini yaptığımız bir büyüğümüzdü”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı şunları kaydetti:

“Merhum Kadir Ağabeyimize saygıdeğer İstanbul Beyefendisi, sorumlulukların sahip çıkmaya çalışan bir belediye başkanı olarak gözlemleme fırsatı buldum. Kendisi, siyasette yaygın olan ‘olumsuz söylemlerin’ uzağında birisiydi. Biz bazı görüşlerine muhalif olsak da ona saygıda kusur etmemeye hep özen gösterdik. Kendisinden de her zaman saygı gördük. İBB ve bütün camiamız kendisini sevgi ve saygıyla anacaktır.”

Fatih Camii'nde cenaze namazı

Kadir Topbaş için bugün öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Topbaş'ın cenazesi Fatih Camii haziresine defnedildi.

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP'li Numan Kurtulmuş, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katılacağı öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cenaze namazını kıldırdı.

"Yol arkadaşlığımız davada da beraber sürdü"

Erdoğan buradaki açıklamasında şunları kaydetti:

"Yol arkadaşlığımız davada da beraber sürdü. Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul’dan hakka uğurluyoruz. Fatiha ile Kadir Abimizi uğurlayalım. Koronavirüs beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızı bizden aldı"