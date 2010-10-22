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Dünya

ESKİ HÜKÜMLÜ İLKOKULDA ÖLÜM SAÇTI MANİLA (A.A)

22 Ekim 2010 14:38

-ESKİ HÜKÜMLÜ İLKOKULDA ÖLÜM SAÇTI MANİLA (A.A) - 22.10.2010 - Filipinler'in güneyindeki bir ilkokulda, eski bir hükümlü 4 kişiyi öldürdü. Polis, Zamboanga kentindeki Talisayan İlkokulunda, akli dengesi bozuk olduğu sanılan Fely Mateo adlı eski hükümlünün,  bir odaya dalarak önce bir öğretmeni bıçakladığını, daha sonra bir sınıfa giren Mateo'nun 5. sınıf öğrencilerini bir odaya doldurarak sırayla bıçaklamaya başladığını anlattı.   Polis yetkilisi, velilerin saldırgana müdahale ederek bıçakladığını belirtti.  Olayda bir öğretmen, saldırgan, bir öğrenci ve saldırganın bıçağını almaya çalışan yaşlı bir adamın öldüğü bildirildi. Saldırıda 4 öğrenciyle 2 öğretmenin de yaralandığı kaydedildi. Eski cinayet hükümlüsünün saldırıyı neden düzenlediği bilinmiyor.

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