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Eski HSYK üyesi cezaevinde hayatını kaybetti

Teoman Gökçe, 2014 yaz kararnamesinin HSYK Genelgesi'ne aykırı bir şekilde hazırlandığını öne sürüp HSYK'dan istifa etmişti

03 Nisan 2018 00:13

15 Temmuz darbe girişiminden ardından 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, Ankara Sincan Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Teoman Gökçe'nin kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

TIKLAYIN-HSYK'da kriz: 1. Daire üyesi Gökçe 'kıyım kararnamesi' diyerek istifa etti!

Teoman Gökçe, HSYK 1. Dairesi'nde görevliyken 2014 yaz kararnamesinin HSYK Genelgesi'ne aykırı bir şekilde hazırlandığını öne sürüp 17 Aralık yolsuzluk operasyonunun ardından yargı bağımsızlığının çiğnendiğini belirterek  HSYK'dan istifa etmişti. 

HaberTürk'te yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gökçe, hayatını kaybetti.

 

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