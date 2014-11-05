Eski HSYK üyelerinin yeni görev yerleri belli oldu

12 Ekim’de yapılan seçimle belirlenen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu eski HSYK üyelerinin görev yerleri hakkındaki kararnameyi hazırladı.

Buna göre, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Bakırköy’e düz savcı olarak atandı. Eski 2. Daire Başkanı Nesibe Özer Küçükçekmece’ye düz hakim olarak atanırken, eski 1. Daire üyesi Teoman Gökçe, eski 3. Daire üyesi Ahmet Kaya, eski 3. Daire üyesi Ömer Köroğlu, eski 2. Daire üyesi Hüseyin Serter Ankara Batı Adliyesi’ne düz hakim olarak atandı.

Eski 3. Daire üyesi Resul Yıldırım Ankara Vergi Mahkemesi üyesi olurken, eski 1. Daire üyesi İsmail Aydın Yargıtay Savcısı olarak atandı.