Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya gözaltına alındı

Türk silahlı kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası hakkında "FETÖ'nün yargı ayağındaki toplantıları düzenlediği" iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya gözaltına alındı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "firari şüphelilere yönelik başlattığı" soruşturması kapsamında 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi 'FETÖ firarisi' Mehmet Kaya da yakalandı.

'Gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kaya, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ne olmuştu?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği belirlenmişti.

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise ifadesinde, örgütle Mehmet Kaya aracılığıyla tanıştığını, Kaya'nın evindeki toplantılara katıldığını belirtmişti. Tosun, Yargıtay üyesi olduktan sonra da Kaya'nın organize ettiği toplantılarda yer aldığını söylemişti.