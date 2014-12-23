Hâkim Ala: Abimin adı MİT TIR’ları hakkındaki yeni iddianameye eklenmiş!

Edirne Hâkimi Osman Ala, hukukçuların kullandığı adalet.org isimli internet sitesinden “Cemaat-siyaset kavgasının faturası gücü olmayan garibana mı kesilecek” başlıklı bir yazı yayımladı. Ala, yazısında Adana’da durdurulan MİT TIR’ları ile ilgili açılan yeni davaya abisi Rahmi Ala hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldığını belirtti.

Ala, “Abim Rahmi Ala hakkında, Adana’da aranan MİT TIR’larıyla ilgili olarak 'askeri casusluk' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmış. Hazırlanan ilk iddianamede abimin ismi yoktu ama ne hikmetse yeni iddianameye dahil edilmiş” dedi. “Ağabeyim Ergenekon’dan yargılansa şaşırmazdım ama bu davadan yargılanması beni hayretler içerisinde bırakıyor” diyen Ala, “Peki ağabeyim şu anda ne yapıyor, saatler öncesinde öğrendiğimiz habere göre, kendi talebiyle atandığı Mardin’ de mahkeme keşif heyetinin güvenliğini sağlamak amacıyla gittiği görevde teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu ağır yaralı durumda!” sözlerini yazısına ekledi. Ala, açıklamasına “Kimsenin alnında paralelci yazmıyor ve biz normal insanlar, kimin paralelci olduğunu bilemiyoruz çünkü onları en kritik yerlere yerleştiren biz değiliz!” diye devam etti.

Ala’nın adalet.org’da yayımlanan yazısı şöyle:

Bu yazıyı tüm vicdan sahibi insanlar sonuna kadar okusun lütfen!

Cemaat-siyaset kavgasının faturası gücü olmayan garibanlara mı kesilecek?

Öncelikle kişisel olarak, Mit tırlarının durdurulmasını yanlış buluyorum (hukuki olup olmadığını tartışmıyorum). Çünkü, dış politika eleştirilebilir ancak bunun hukuki zemine dökülmesi ülkede kaos yaratır. Neyse konu bu değil…

Sabah gazetesinin haberine göre astsubay olan Abim Rahmi Ala hakkında, Adana’da aranan MİT tırlarıyla ilgili olarak “askeri casusluk'” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmış. Hazırlanan ilk iddianamede abimin ismi yoktu ama ne hikmetse yeni iddianameye dahil edilmiş.

Abim paralelci mi acaba?

Öyle bir algı yaratıldı ki, neredeyse insan abisinden bile şüphe ediyor. Abimin yaşam tarzını düşünüyorum da Ergenekon Davası’ndan yargılansa şaşırmazdım ama bu davadan yargılanacak olması beni hayretler içinde bırakıyor. Değil cemaatle işbirliği yapmayı devlet yönetiminde her türlü cemaat tarzı yapılanmaya karşı bir insandır ve bu davanın sanığı olmak bize yapılmış en büyük hakarettir!

Abim bu kirli savaşın bir parçası değil!

Abim olay yerine en son intikal eden kişilerden. İzinli olduğu bir pazar, sabahın köründe telefonla defalarca aranıp “görev var” denilerek yatağından kaldırılıyor ve tabiri caizse “söve söve” kalkıp gidiyor(Sıkıyorsa gitme! Emre itaatsizlikte ısrardan yakarlar adamı).Değil söz konusu tırların mitin olduğunu bilmek araç araması olduğunu bile olay anında öğreniyor. Olay yerinde bulunan bütün sıralı amirlerinin (kısım amiri, şube müdürü, jandarma il komutan yrd, jandarma il komutanı, cumhuriyet savcısı) emirlerini (olayda savcının arama kararı ve komutanların emirleri var) yerine getirerek aramaya katılıyor. Bilen bilir askerlikte “emir demiri keser” ve bunun gibi aciliyet arz eden olaylarda verilen emrin kanunsuz emir olup olmadığını veya konusunun suç teşkil edip etmediğini sorgulayamazsın kaldı ki her şey daha önce defalarca yapılan rutin bir arama gibi görünüyor.

Kısacası, olayın öğrenilmesi, faaliyetinin planlanması ve icrasına yönelik olarak alınan hiçbir karardan önceden bilgisi ve inisiyatifi olmamasına rağmen şu an bu durumda.

Şimdi bize; ”Arkadaş bu amirlerin paralelciydi, sen de onların emirlerini yerine getirdiğin için paralelcisin mi deniyor?” Düşünsenize önce, “Bak bunlar senin amirlerin, onların emirlerini yerine getirmezsen seni yakarım.” den daha sonra şartlar değişiyor ve “ demek amirlerinin emrini yerine getirdin. Sürpriz! Onlar paralelciydi, seni de yakacağım.” mı demek isteniyor?

Kimsenin alnında “paralelci” yazmıyor ve biz normal insanlar, kimin paralelci olduğunu bilemiyoruz çünkü onları en kritik yerlere yerleştiren biz değiliz!

İnsanların hayatını karatmak bu kadar kolay mı?

Şimdi bazıları bana, “niye bağırıyorsun arkadaş suçsuzsan beraat edersin” diyebilir. Ancak maalesef ülkemizde “ dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlıyor. ”Ergenekon, Balyoz gibi davalarda insanların neler çektiğine şahit olduk.Anlaşılan zor bir süreç bizi de bekliyor. Abim, hakkında dava açıldığı için büyük ihtimal açığa alınacak, toplumun şüpheli bakışları, çocukların psikolojileri vs. derken bu süreçte madden ve manen yıpranacağız. Maalesef “Ben bu davanın savcısıyım” diyebilecek gücüm yok. Ancak meslekten atılma pahasına da olsa, suçsuz olduğunu adım gibi bildiğim abimin sonuna kadar arkasında olacağım ve tüm vicdan sahibi insanların da bizimle beraber olacağına eminim.

Peki şu an abim ne mi yapıyor?

Saatler öncesinde öğrendiğimiz habere göre, kendi talebiyle atandığı Mardin’ de mahkeme keşif heyetinin güvenliğini sağlamak amacıyla gittiği görevde (alt başlıkta okuduğunuz) teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu ağır yaralı durumda!