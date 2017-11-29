ESKİ HSK BAŞ MÜFETTİŞİ 8 YIL 9 AY CEZAYA ÇARPTIRILDI 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) yargıdaki yapılanmasına ilişkin hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan dava açılan eski Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi ve İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı Ali Görel\'in yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Görel, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına sanık Ali Görel bulunduğu cezaevinden SEGBİS\'le katıldı. Görel mahkemeden kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Talebin yargılamaya bir katkısı olmayacağından reddine karar veren mahkeme heyeti, araştırılacak bir husus bulunmadığı gerekçesiyle davayı bitirdiğini açıkladı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Mahkeme heyeti verdiği kararda, sanığın FETÖ üyesi olduğunun sabit olduğuna hükmederek 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından sanık Ali Görel, \"Umarım bu verdiğiniz karar üzerinizde kambur oluşturmaz. İleriki aşamalarda sıkıntı oluşturmasın. Size de hayırlı olsun\" ifadesinde bulundu. Sanığın bu sözleri de tutanağa geçti.



