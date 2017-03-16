Eski Hollanda Dışişleri Bakanı: Türkiye geri adım atacak

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, ülkesiyle kriz yaşayan Türkiye’nin geri adım atacağını savundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Hollanda’daki genel seçimler münasebetiyle İtalyan ANSA haber ajansına bir röportaj veren Ben Bot, iki NATO ülkesi olan Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik krize de değindi.

Bu krizin, NATO’da bir çatlak oluşturmayacağı görüşünü ortaya koyan Bot, “Türkiye geri adım atacak. Srebrenitsa katliamına ilişkin suçlama, bir çılgınlıktır. Herkes o katliamın Sırplar ve (Ratko) Mladiç tarafından yapıldığını biliyor. Bir devlet liderinin böylesi suçlamalarda bulunduğu hiç görülmedi. Bariz bir yalan, tamamen bir palavra” ifadesini kullandı.

"Katliamı engelleyecek güçleri yoktu"

Yugoslavya İç Savaşı sırasında Srebrenitsa kasabasını Birleşmiş Milletler adına koruyan Hollandalı birliklerin az sayıda askerden oluştuğunu ve barış gücü olduklarından dolayı, katledilen 8 bin Müslüman’ı korumak için gereken ağır silahlara sahip olmadıklarını anlatan Bot, “Mladiç etraflarını sarıp, onları zorla almış. Kimseyi öldürmeme sözü vermesine rağmen onları katletmiş” açıklamasını yaptı.

“Hollanda’da seçimler olmasaydı Rutte böyle kaba davranmazdı”

Hollanda hükümetinin bu iddialara verdiği karşılığı “doğru” bulduğunu ve bu tavrın, krizi daha da beslememeye yaradığını söyleyen Bot, “Hollanda’da seçimler olmasaydı, Başbakan Rutte’nin Türk bakanlara böyle kaba davranıp sınırları kapatmayacağına ikna oldum, ama iyi de yaptığını düşünüyorum” dedi.

Ben Bot, Hollanda'nın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na uçuş izni vermemesine dair daha önce yaptığı bir değerlendirmede, "Çok akılsızca. Bu, gerilimin yükselmesine neden olacaktır. Biz daima demokrasimizi ve insan haklarının ülkemizdeki düzeyini işaret ediyoruz ancak bunu yaparak yanlış yoldayız" demişti.

“Bu yaz bir tek Hollandalı bile Türkiye’ye tatile gitmez”

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun ardından iki ülke arasında yaşanan krizde her şeyin yoluna gireceğine inandığını da ekleyen 79 yaşındaki eski siyasetçi ve diplomat, “Hollanda, Türkiye’de en çok yatırımı olan ikinci Avrupa ülkesi. Türkiye’nin ticari, ekonomik ve turistik çıkarları var” diye sözlerini sürdürdü. Bot, eğer iki ülke ilişkileri düzelmezse, bir Hollandalının bile bu yaz Türkiye’de tatil yapabileceğini düşünmenin güç olduğunu da ifade etti.

Bot ayrıca, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı ile Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışlarının ve tavırlarının ardından Avrupa’da 'haklı bir birlik oluştuğunu' dile getirdi.

2003-2007 arasında Hıristiyan Demokrat Parti’sine mensup olarak dışişleri bakanlığı görevinde bulunan Ben Bot, 1986-89 yılları arasında da Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.