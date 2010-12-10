-ESKİ HIRVAT BAŞBAKANI SANADER TUTUKLANDI ZAGREB (A.A) - 10.12.2010 - Hırvatistan'ın eski Başbakanı İvo Sanader'in Avusturya'da tutuklandığı bildirildi. Hırvat ulusal televizyonunun bildirdiğine göre, Hırvatistan'ın yolsuzlukla mücadele kurumu tarafından ''iktidarı kötüye kullandığı'' gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten yayınlanan eski Başbakan Sanader, Avusturya'da tutuklandı. Dokunulmazlığı kaldırılan eski Başbakan İvo Sanader hakkında dün uluslararası yakalama emri çıkarılmıştı. Hırvat polisi, savcıların yolsuzluk iddiaları nedeniyle Sanader'i gözaltına alıp sorgulayacağının belli olmasından hemen önce ülkeyi terk eden eski başbakan için dün gece uluslararası yakalama emri çıkarıldığını belirtmişti. Polis sözcüsü Krunoslav Borovec, halen milletvekili olan Sanader hakkında yakalama emrinin uluslararası polis teşkilatı Interpol'e gönderildiğini bildirerek, teşkilata üye 188 ülkenin Sanader'i aradığını söylemişti. Sanader'in arkadaşı Jerko Rosin ise devlet televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, eski başbakanın iş gezisinde olduğunu ve gezisini kısa keserek ülkesine döneceğini ileri sürmüştü. Sanader, 2003 ile 2009 yılları arasında başbakanlık yapmış, ''yolsuzluk ve yasadışı kazanç sağladığı'' iddiaları üzerine istifa etmiş, iktidardaki HDZ partisi de kendisini partiden ihraç etmişti.