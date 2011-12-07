-Eski Hırvat Başbakan Sanader tutuksuz yargılanacak SARAYBOSNA (A.A) - 07.12.2011 - Hırvatistan'da, Anayasa Mahkemesi, yolsuzlukla suçlandığı ülkesinden kaçtıktan sonra Avusturya'da tutuklanan ve Zagreb'deki Remetinec Cezaevi'ne nakledilen eski Başbakan İvo Sanader'in tutuklu olarak yargılanmasına ilişkin Zagreb İl Mahkemesince verilen kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Hırvatistan Anayasa Mahkemesinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Zagreb İl Mahkemesinin 17 Ekim'de verdiği Sanader'in tutuklu olarak yargılanması ile ilgili kararın bu mahkeme tarafından yeniden gözden geçirilmesi için talimat verildiği bildirildi. Açıklamada, sanık Sanader'in talebi üzerine Anayasa Mahkemesinin kendisinin tutuklu olarak yargılanmasına ilişkin Zagreb İl Mahkemesince verilen kararın, yeniden görüşülmesi için talimat verdiği, aksi takdirde kararın en geç 12 Aralık 2011 tarihinde Anayasa Mahkemesince iptal edileceği belirtildi. İvo Sanader'in avukatlarından Goran Suiç, müvekkilinin 12 Aralık tarihinde bulunduğu Remetinec Cezaevinden ayrılma olasılığının yüksek olduğunu, kavuşacağı özgürlüğün ise şartlı olacağını ifade etti. Hırvatistan'ın eski başbakanı İvo Sanader, ''Hypo'' bankasından rüşvet almanın yanı sıra ülkenin ulusal gaz ve petrol şirketi INA'nın yönetim haklarının Macaristan'ın MOL şirketine devredilmesi için 10 milyon avro rüşvet almak, yetkisini kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmakla da suçlanıyor.