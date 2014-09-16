Eski HEP milletvekili Mahmut Alınak 9.kez cezaevinde

Kars'ta, 2008 yılında bir polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında verilen 14 ay 17 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onanan eski HEP Kars ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, 9. kez cezaevine girdi.

Mahmut Alınak, Kars Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Bazıları bana derler ki, 'Bu yaşta hapishaneye girmek ayıptır.' Ben de diyorum ki asıl bu yaşta hapishaneye girmemek ayıptır. Çünkü biz yaşlılar hapishaneye girmezsek, bedel ödemeyi göze almazsak, gençlere ve gelecek kuşaklara karşı görevlerimizi yapmamış oluruz. Tarihe ihanet etmiş oluruz" dedi. Alınak, şöyle devam etti:

"Ben istesem avukat ve siyasetçi olarak bu düzenin nimetlerinden pekala yararlanabilirdim. İstanbul 'un kalbine dikilen gökdelenlerim olurdu ama elimin tersiyle ittim. Kendimi gelecek kuşaklardan sorumlu hissediyorum. Ben yanmazsam, acı çekmezsem, yarınlarda torunlarım, torunlarımız, yarının çocukları bu bedeli ödemek zorunda kalacak. Zamanında dedem bedel ödemeyi göze alsaydı ben bugün hapishaneye gidiyor olmayacaktım ancak bana verilmiş olan bu ceza benim için bir şeref madalyasıdır."

'Nöbeti devralıyorum'

9.kez hapishaneye girecek Alınak, nöbeti devraldığını ve bunun son hapishaneye girişi olmayacağını ifade etti. Alınak, muhalif tavrının sürdüğü sürece bileklerinin daha çok kelepçe göreceğini savunarak şöyle konuştu:

"İçeriye girişimin nedeni şu, 2008 senesinin nisan ayının ortalarıydı. Bir teyze geldi yanıma o zaman avukatlık yapıyordum. Oğlunun polise mukavemetten dolayı gözaltına alındığını söyledi. Adliyenin birinci katında kanlar içinde, yüzü gözü yara bere içinde bir insan bankta yığılı şekilde oturuyordu. Digorlu olduğunu söyledi. Adı Tahsin Orman'dı. Ne bu halin diye sordum. Polisleri işaret ederek, 'beni dövdüler' dedi. Dehşete kapıldım. Korkunçtu, korkunç bir manzaraydı. O anda susamazdım. Sussam sokağa çıkamazdım, utanırdım kendimden. 'Bu canavarlık. Hayvanca bir uygulama' dedim. O sırada polisler özel yetkili savcıyla görüşmüş ve tutanak tutmuş. Benim tutanaktan haberim yoktu, sonradan haberim oldu. Tutanağı alan savcı, hakkımda soruşturma başlatan savcı, polisler hakkında soruşturma açacakken işkenceden dolayı, bunu yapmayıp benim hakkımda polislere hakaretten dolayı dava açtı. Mahkeme el çabukluğuyla bana 14 ay 17 gün hapis cezası verdi. Polis tutanağından başka hiçbir delil yok. Polis tutanağı hiçbir delille doğrulanmadı. Mahkeme bunu esas alarak ceza verdi, Yargıtay da bunu onayladı."

Alınak, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kars Açık Cezaevi'ne gönderildi.