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Eski HEP Genel Başkanı Feridun Yazar son yolculuğuna uğurlandı

Yazar, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu

13 Haziran 2016 19:23

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kürt siyasetinin önemli isimlerinden, Halkın Emek Partisi'nin (HEP) genel başkanlığı da yapan Feridun Yazar, memleketi Şanlıurfa'nın Küçükördek Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. 

Bir süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren 72 yaşındaki Kürt siyasetçi Feridun Yazar'ınb cenazesi dün akşam saatlerinde ailesi tarafından Urfa'ya götürüldü. Bugün öğlen saatlerinde doğduğu köy olan Küçükördek Köyü'nde toprağa verilen Yazar'ın cenazesine HDP, DBP ve CHP'li siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda insan katıldı. 

Cenaze töreninde konuşan Yazar'ın kızı Revşan Yazar, babasının yaşamı boyunca mücadele eden biri olduğunu söyledi. Yazar'ın yalnız kendi babası olmadığını dile getiren Revşan, "Hayatı boyunca hep dik ve onurlu durmuştur. Demokrasi, özgürlük ve halkların kardeşliği için mücadele vermiştir. Onurlu bir şekilde gitti. Her zaman onun yolundan gideceğim. Hem babam hem önemli bir değer gitti, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Bu arada cenazenin getirildiği mahalle girişinde TOMA ve zırhlı araçlar eşliğinde yoğun önlem alındı.

 

Feridun Yazar kimdir?

 

1944 yılında Urfa’nın Küçükördek Köyü’nde doğdu. 1971’de 12 Mart askeri cuntası tarafından Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) davasından hapse mahkum oldu. 1977’de CHP’den Urfa Belediye Başkanı seçildi. 1980 askeri cuntası tarafından bir kez daha hapsedildi ve iki yıl hapishanede kaldı. 1988’de SHP Urfa İl Başkanı oldu. SHP’den 7 vekil ihraç edilince istifa eden 12 il başkanından biriydi. Kurulmasının ardından HEP’in genel başkanlığı görevini üstlendi. 1988’de 'terör' gerekçesiyle bir kez daha hapsedildi. 90’lı yıllardan sonra DEP, DEHAP, HADEP, DTP süreçlerinde yer aldı. 1 Kasım genel seçimlerinde HDP’den Urfa milletvekili adayıydı.

 
 

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