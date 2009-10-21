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Dünya

Eski hemşire yeni kral, tacını giydi!

Anavatanı Uganda’ya dönen hastabakıcı Charles Wesley Mumbere bir törenle taç giydi.

21 Ekim 2009 03:00

Anavatanı Uganda’ya dönen hastabakıcı Charles Wesley Mumbere bir törenle taç giydi.

1984 yılında gittiği ABD’de 25 yıl boyunca yaşlı ve hastaların bakımıyla ilgilenen 56 yaşındaki Mumbere, pazar gecesinden pazartesi sabahına kadar süren bir törenle resmen kral ilan edildi. Binlerce kişinin katıldığı törenin ardından Mumbere artık, Uganda’nın batısındaki Kasese bölgesinde, ulusal hükümet tarafından da tanınan 300 bin kişilik Rwenzururu Krallığı’nın liderliğini yapacak.

Siyasette söz sahibi değil

Babası Isaya Mukirane’nin 1960’lı yıllarda etnik bir grup tarafından kral ilan edilmesinin ardından Mumbere’nin de 13 yaşında krallık unvanını, 18’inde ise krallığı devraldığı bildirildi. Ancak eski Uganda yönetimi yerel krallıkların yasaklanmasına karar verdiği için Mumbere’nin krallığı resmen tanınmamıştı. Şimdiki Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ise geleneksel krallıklara yeniden tanınma sağladı. Ancak siyasette söz sahibi olmayan bu krallıkların yalnızca kültürel görevler üstlenmelerine izin veriliyor.

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