Eski HDP milletvekilleri arasında 'ABD' atışması

İki eski HDP milletvekili ABD konusunda Twitter'da atıştı. "ABD ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yardakçılarıyla, işbirlikçileriyle" diyen eski İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'a eski HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, "ABD gitsin ki Türkiye, İran ve Irak bir ayda Kürdistan federe bölgesinin statüsüne son versin" yanıtını verdi.

Eski HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, ABD'yi eleştirerek "ABD'ye karşı tüm halklarımız birlikte karşı koymalıyız. Ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yardakçılarıyla, işbirlikçileriyle" dedi.

Doğan'ın bu paylaşımına tepki gösteren eski Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Müslüm'ün tweetini retweetleyerek "ABD gitsin ki Türkiye, İran ve Irak bir ayda Kürdistan federe bölgesinin statüsüne son versin. ABD gitsin Türkiye, İran, Esat bir ayda Rojava'yı yerle bir etsin" yanıtını verdi.

"Kahrolsun ABD" sloganının soğuk savaş döneminin sloganını olduğunu belirden Adıyaman, "Hadi durmayalım hep bir ağızdan kahrolsun ABD diyelim !!" paylaşımında bulundu.