Eski HDP milletvekilinin de aralarında bulunduğu 8 kişiye tutuklama istemi

Ankara'da, 27 Ekim'de gözaltına alınan aralarında eski HDP Şanlıurfa Milletvekil İbrahim Binici ve İHD MYK Üyesi Ali Rıza Yurtsever'in de bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, İHD MYK Üyesi Ali Rıza Yurtsever, HDP Etimesgut eski İlçe Başkanı Lokman Aydoğmuş, HDP il yöneticisi Derya Bakır, akademisyen Sedat Yağcıoğlu, HDP ilçe yöneticisi Halil Çelenk, HDP’nin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde aday olan İsmet Yalçınkaya, Kazım Arslan ve Metin Kümek, 27 Ekim'de Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Eski HDP Milletvekili İbrahim Binici'nin tedavi gördüğü hastaneden gözaltına alındığı ortaya çıkarken kanser hastası Ali Rıza Yurtsever, dün sağlık sorunları nedeniyle savcılıktan adli kontrol sebebiyle serbest bırakılmıştı.

Tutuklama istemi

8 kişi emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcıya ifade veren 8 kişi, “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” gerekçesiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.