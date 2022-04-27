Eski HDP milletvekiline 13 yıl önce beraat ettiği davadan hapis cezası

Eski HDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’a, 13 yıl önce beraat ettiği “örgüt propagandası” davasında 1 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme verilen hapis cezasını ertelemedi.

Eski HDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy hakkında Demokratik Toplum Partisi (DTP) İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde yaptığı bir konuşma nedeniyle 2009’da “örgüt propagandası” iddiasıyla dava açıldı. İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Aralık 2009 tarihli gerekçeli kararında, Aksoy’un sarf ettiği sarf ettiği “önderimiz” ve “şehitlerimiz” ifadelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10’uncu maddesi ve Anayasa’nın 26’ncı maddesi ile güvence altına alınan “şiddeti çağrıştırmayan eleştiri düzeyi” ile “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirerek beraat kararı verdi.

Savcı itiraz etti

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre AKP’li bakanlar hakkında “17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet” soruşturması başlatan ve daha sonra “FETÖ” suçlamasından aranan Cumhuriyet Başsavcısı Celal Kara’nın karara itiraz etmesi üzerine Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Karar duruşması görüldü

Aksoy’un daha önce beraat ettiği davanın karar duruşması dün İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Aksoy ve avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu katıldı. Aksoy ve avukatı, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. İddia makamı, daha önce mahkemeye sunduğu ceza talepli mütalaasını tekrarladı.

1 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, 13 yıl önceki beraat kararının aksine Aksoy’un yaptığı konuşmada “örgüt propagandası” yaptığına kanaat getirerek 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, ayrıca ceza ertelemesi yoluna da gitmedi. (HABER MEKEZİ)