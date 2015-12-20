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Eski HDP Milletvekili Zozani’den “Partide gizli Erdoğancılar var” diyen Demirtaş’a: Tabii ki üzüldüm

"Böyle bir tartışmaya girmeyeceğim"

20 Aralık 2015 11:33

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Bizim parti içerisinde Erdoğan sevdalısı bir damar her zaman vardı. Bunlar gizli Erdoğancılardı aslında” sözleriyle kastettiği ismin eski HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani olduğunun ileri sürülmesinden sonra konuşan Zozani,  "Böyle bir tartışmaya hiç girmeyeceğim ama Demirtaş’ın sözlerine tabii ki üzüldüm" dedi.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Zozani’nin söylediklerinin bir kısmı şöyle:

Selahattin Demirtaş, “Eski milletvekillerimiz arasında Erdoğanseviciler vardı” dedi. Sizi kastettiği söyleniyor. Doğru mu?

Ülkemde her gün sokakta insanlar ölüyorken, her yer yakılıp yıkılıyorken; meseleleri kişiselleştirmem doğru olmaz. Bu ortamın içinden çıkalım, Kürt halkı kendi haklarını özgürce savunabildiği bir konuma gelsin; kaybeden Adil Zozani olsun. Dolayısıyla böyle bir tartışmaya hiç girmeyeceğim ama Demirtaş’ın sözlerine tabii ki üzüldüm.

HDP 1 Kasım’da sizi neden aday göstermedi?

Zaman zaman siyasette de kan değişimine ihtiyaç duyulur. Bana göre partimizin takdiridir, Demirtaş’a göre ise bizim tasfiyemizdir.

Başkanlık sistemini savunmanız mı adaylığınıza mani oldu?

Evet. HDP içinden bazı arkadaşlarımızın ısrarla statükocu düzenin devamını savunmalarını doğru bulmadım. Ben başkanlık sistemini destekliyorum.

Peki kendinizi hâlâ HDP’li olarak görüyor musunuz?

Elbette ben bir HDP’liyim. Hiçbir güç beni halkımın mücadele değerlerinden koparamaz.

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