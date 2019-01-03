Eski HDP Milletvekili Zeydan 10 günlük açlık grevi eylemine başladı

2 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan, 57 gündür süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemi yapan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla açlık grevine başladı.

Yaklaşık bir yıldır Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan HDP Milletvekili Güven, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit koşulları olduğunu" belirterek bunların kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 57'inci gününde.

10 günlük açlık grevi eylemine başlayan Abdullah Zeydan, kararını avukatları aracılığıyla gönderdiği şu not ile paylaştı:

“DTK Eş Başkanımız ve Hakkari Milletvekilimiz Sayın Leyla Güven, Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için 55 gündür bedenini açlığa yatırmıştır. Türkiye son 4 yıldır binlerce insanımızın yaşamına sebep olan bu şiddet sarmalından çıkmanın yolu Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasıdır. Değerli vekilimizin çığlığına, çağrısına destek olmak için 10 günlük açlık grevine başladığımı belirtmek isterim.”