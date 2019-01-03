Eski HDP Milletvekili Yiğitalp'e 26 yıla kadar hapis istemi

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, hakkında “örgüte üye olmak”, “örgüt propagandası yapmak”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından 26 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında 16 eylem ve 4 ayrı suçtan hazırladığı iddianame Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

26 yıla kadar hapis istemi

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, açılan davanın, Yiğitalp’in hakkında daha önce 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davayla birleştirilmesi talep edildi.

Söz konusu davada Yiğitalp’e “örgüte üye olmak”, “örgüt propagandası yapmak”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak”, “halkı kanunlara uymamaya tahrik” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamaları yöneltiliyordu.

Birleştirme talebiyle hazırlanan iddianamede, “örgüte üye olmak”, “örgüt propagandası yapmak”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” iddialarından Yiğitalp’in 10 yıldan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.