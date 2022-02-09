Eski HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında yeni iddianame

Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve eski Hakkâri Milletvekili Leyla Güven hakkında 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandı. Mahkeme, yeni iddianameyi Güven'in yargılandığı mevcut dava dosyası ile birleştirdi.

(DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in, katıldığı eylem ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar nedeniyle "örgüt propagandası" iddiasıyla Diyarbakır 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Güven, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Güven'in avukatı Serdar Çelebi de salonda hazır bulundu.

İddianame birleştirildi

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada Güven’in avukatının bulunduğu "reddi hakim" talebinin Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini belirtti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre duruşmada Güven hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "örgüt propagandası" ile yeni bir iddianame hazırlandığı ortaya çıktı. Hazırlanan iddianame birleştirme talebiyle gönderildiği mahkemece kabul edilip, mevcut dava dosyası ile birleştirildi.

Hakkında hazırlanan iddianameye karşı savunması alınan Güven, incelemek üzere iddianamenin kendisine gönderilmesini istedi. Dosyadaki Kürtçe konuşmalarından oluşan ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan raporun çeviri yanlışlıklarıyla dolu olduğunu söyleyen Güven, suç delili sayılan sanal medya paylaşımlarına ait ekran görüntülerinin kendisine gönderilmesini talep etti.

Müvekkilinin taleplerine iştirak ettiklerini belirten Avukat Serdar Çelebi, savunma için ek süre talebinde bulundu. İddia makamı, savunma hakkının kısıtlanması için taleplerin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme başkanı, tüm taleplerin kabulüne karar verip, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.