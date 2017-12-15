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Eski HDP Milletvekili Edibe Şahin'e 8 yıl 9 ay hapis cezası

Şahin, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı

15 Aralık 2017 21:29

'Terör örgütü üyesi olmak ve propaganda yapmak' suçlarından yargılanan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tunceli Milletvekili ve eski Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kandıra Cezaevi’nde  tutuklu bulunan Şahin, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı. Mahkeme heyetinin hakkındaki suçlamalarını kabul etmeyen Şahin, tutukluluk halinin de göz önünde bulundurularak beratini talep etti. 

Şahin'in ardından söz alan avukatı Enver Erdal Şimşek de müvekkiline yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. 

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, Şahin'e 'örgüt üyesi olmak ve propaganda yapmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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