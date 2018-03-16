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Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis

Tuğluk, 28 Aralık 2016 tarihinden bu yana tutukluydu

16 Mart 2018 18:57

Aralık ayından bu yana tutuklu bulunan ve milletvekilliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, “terör örgütü yöneticisi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın bugün (16 Mart 2018) görülen duruşmasına katıldı. Ankara 17. Ağır ceza mahkemesinde  yargılanan HDP'li Tuğluk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Tuğluk, 28 Aralık 2016 tarihinde tutuklanmıştı. 

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine katılanlara saldırı düzenlenmiş, saldırının ardından Tuğluk’un cenazesi mezardan çıkarılmıştı.

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