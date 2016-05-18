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Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata'nın 10 yıla kadar hapsi isteniyor

Ata'nın hakkında PKK'lıların cenazesine katıldıkları gerekçesiyle iddianame hazırlandı

18 Mayıs 2016 15:48

Eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata hakkında 2 PKK'lının cenazesine katıldığı gerekçesiyle 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca Ata hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, 4 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürülen 2 PKK'lının cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu Başkanlığından alınarak Diyarbakır'ın Bismil ilçesine getirildiği bildirildi.

Cenazelerin defin işleminden önce aralarında Ata'nın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin toplandığı belirtilen iddianamede, mezarlıkta Ata'nın konuşma yaptığı anımsatıldı.

Defin işleminin ardından güvenlik güçlerine bombayı atmak isterken elinde patlaması sonucu Mehmet Şahin Demir'in yaralandığı belirtilen iddianamede, yaralının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede, Demir'in yaşamını yitirdiği Bismil Devlet Hastanesi önüne gelen Ata'nın emniyet amiri ile tartışmaya girdiği anlatılarak, mezarlıkta ve hastane önünde Ata'nın yaptığı konuşmalarda, "terör örgütü propagandası" yaptığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "görevli memura görevi gereğiyle hakaret etmek" ile "suç ve suçluyu övmek" suçlarını işlediği iddia edildi. Ata hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

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