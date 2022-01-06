Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan 2016 yılından beri Edirne F TİPİ Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında “örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, bozma kararının ardından Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Zeydan hakkında tahliye kararı verildi.

Zeydan'ın avukat Mahsuni Karaman, mahkemenin kararının ardından Zeydan’ın bu akşam tahliye edilmesini beklediklerini söyledi.