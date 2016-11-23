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Eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

İkram Bedir, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarında tutuklandı

23 Kasım 2016 02:23

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan eski HDP İlçe Başkanı İkram Bedir, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta, Patnos Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Başkanı Vahyettin İlgün, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Ömer Narçin ve HDP eski İlçe Başkanı İkram Bedir terör örgütüne üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan İkram Bedir, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanırken, Vahyettin İlgün ve Ömer Narçin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

 

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