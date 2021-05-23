Eski  HDP Esenler İlçe Başkanı gözaltına alındı

İstanbul ve Ankara'da 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Eski HDP Esenler İlçe Başkanı N.B.Ö de gözaltına alınan isimler içinde yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da 6, Ankara'da 8 adrese eş zamanlı baskınlarda terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu belirlenen eski HDP Esenler İlçe Başkanı N.B.Ö ile eylemlere katıldığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.