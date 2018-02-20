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Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, serbest bırakıldı

"Barışı savunmak suç değil zorunluluktur, onurdur!"

20 Şubat 2018 15:33

Geçen hafta gözaltına alınan eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, serbest bırakıldı. HDP, Serpil Kemalbay'ın serbest bırakıldıktan sonra kendisini karşılayan HDP milletvekilleriyle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

TIKLAYIN - Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay gözaltına alındı

Kemalbay’ın serbest bırakıldığına ilişkin açıklama HDP Genel Merkezi’nin resmi Twitter hesabından yapıldı. HDP’nin açıklamasında şöyle denildi: 

“Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Serpil Kemalbay serbest bırakıldı. Barışı savunmak suç değil zorunluluktur, onurdur!”

 

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