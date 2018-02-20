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Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, serbest bırakıldı
"Barışı savunmak suç değil zorunluluktur, onurdur!"
Geçen hafta gözaltına alınan eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, serbest bırakıldı. HDP, Serpil Kemalbay'ın serbest bırakıldıktan sonra kendisini karşılayan HDP milletvekilleriyle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
TIKLAYIN - Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay gözaltına alındı
Kemalbay’ın serbest bırakıldığına ilişkin açıklama HDP Genel Merkezi’nin resmi Twitter hesabından yapıldı. HDP’nin açıklamasında şöyle denildi:
“Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Serpil Kemalbay serbest bırakıldı. Barışı savunmak suç değil zorunluluktur, onurdur!”
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