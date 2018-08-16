Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı'ndan "özeleştiri vermeyeceğiz" diyen Temelli'ye tepki

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, yaklaşık iki yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın partiye yönelik eleştirileri için "özeleştiri veremeyeceğiz" diyen Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye tepki gösterdi. Altınörs, özeleştirinin HDP'nin "can suyu" olduğunu savundu.

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Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, sosyal medya hesabından "Özeleştiri vermeyeceğiz" diyen Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamasını paylaşarak "Oysa özeleştiri "biz"im can suyumuzdur, değişim dönüşüm, yenilenme dinamiğimizdir" dedi.