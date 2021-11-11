Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım tutuklandı

Eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.



Yıldırım, geçtiğimiz hafta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı ve yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Kasım'da, 25'inci ve 26'ncı dönem HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ı evine düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı. (DHA)