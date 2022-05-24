Eski Hazineci Kerim Rota hükümete seslendi: KKM'den Hazine'ye şimdiden 100 milyar TL artı yük çıktı; toptan istifa zamanı gelmedi mi?

Dolar kurunun 16,15 lirayı aşarak yükselmeye başlamasıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının Hazine'ye getireceği yük tartışılmaya başlandı. 13 Mayıs itibariyle BBDK verilerine göre KKM hesaplarında biriken tutar 848,9 milyar TL'ye ulaştı.

Eski Hazineci ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "kur korumalı mevduat Hazine'ye ek yük oluşturmuyor" sözlerine atıfta bulunarak " Şimdiden 100 Milyar TL artı yük çıktı. Eğlenmeyi bırakıp toptan istifa zamanı gelmedi mi?" dedi.

Rota yaptığı paylaşımda "KKM'nin ucu açık bir yükümlülük olduğunun bile farkında olmayan hesap yapmaktan aciz hükümetin bakanı 21 Aralıkta; "Risk görmüyoruz, hazinemizin üzerinde bir yük yok" diye demeç veriyordu. Şimdiden 100 Milyar TL artı yük çıktı. Eğlenmeyi bırakıp toptan istifa zamanı gelmedi mi?" ifadelerini kullandı.