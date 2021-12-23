Eski Hazineci Gencal, TCMB'nin döviz pozisyonlarını paylaştı: Kur Korumalı Mevduat açıklaması sonrası 'vatandaş 7 milyar dolar döviz sattı' dediniz; biz de inandık

Eski Hazineci Ömer Rıfat Gencal, döviz kurlarında artışa karşı devreye alınan kur korumalı TL vadeli mevduatın pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından vatandaşların 7 milyar dolar döviz satışı yaptığı söylemlerini twitter hesabından değerlendirdi. Gencal, konuya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) söz konusu dönemdeki döviz pozisyonlarını göstererek "Kur Korumalı Mevduat açıklama sonrası 7 milyar dolar vatandaş dolar sattı dediniz biz de inandık" dedi.

Gencal Paylaşımında şunları dedi:

"İktidar iktidarı'nı korumak için vergi ödeyen vatandaşın parasıyla kumar oynuyor TCMB pozisyon 30 Kasım artı 12.9 milyar dolar 21 Aralık eksi 5.1 milyar dolar Aralık ayında satılan 18 milyar dolar Kur Korumalı Mevduat açıklama sonrası 7 milyar dolar vatandaş dolar sattı dediniz biz de inandık"