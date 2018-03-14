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ESKİ HAKİME FETÖ'DEN HAPİS CEZASI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA  Eski Bölge İdare Mahkemesi hakimi Rabia Başer, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

14 Mart 2018 19:16

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA 
Eski Bölge İdare Mahkemesi hakimi Rabia Başer, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan karar duruşmasında tutuklu sanık Rabia Başer hazır bulundu. Son savunmasını yapan Başer, suçlamaları reddederken avukatı da müvekkilinin ihraç edilmeden önce 1. Sınıf hakim olduğunu belirterek, hakkındaki yargılamanın Yargıtay\'da yapılması gerektiğini ileri sürdü. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Rabia Başer\'in \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

EŞİ DE ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZAEVİNDE  
Rabia Başer\'in eski hakim eşi Mustafa Başer de, \"Terör örgütü üyeliği\" ve \"Görevi kötüye kullanma\" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. \"Paralel Yapı\" soruşturmalarında tutuklu bulunan eski emniyet müdürlerinin tümüne tahliye kararı veren Başer\'in, bu kararı FETÖ lideri Fetullah Gülen\'in talimatıyla verdiği iddia edilmişti. Meslekten de ihraç edilen Başer, Yargıtay\'da yargılanarak söz konusu cezaya çarptırılmıştı. 

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