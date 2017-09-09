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Spor

Eski hakem Deniz Çoban'dan 'MHK' eleştirisi: Hiçbir yönetimin aklına böyle bir fantezi gelmemiştir!

"Aydınus 2 yılda birçok Fenerbahçeli futbolcudan daha çok Kadıköy'e gitti"

09 Eylül 2017 16:29

Fanatik yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) “Hiçbir MHK yönetiminin aklına böyle bir fantezi gelmemiştir!” sözleriyle eleştirdi.

Çoban, MHK’nın eylemlerini, “Fırat Aydınus’un son yönettiği 60 maçın 13’ü Kadıköy’de. Aydınus, Fenerbahçe’nin İstanbul’dan sorumlu hakemi konumunda. Aydınus, 2 yılda birçok Fenerbahçeli futbolcudan daha çok Kadıköy’e çıkarken, Halis Özkahya Kadıköy’de son maçını 2012’de yönetti. 59 sezonda böyle bir fantezi hiçbir MHK’nin aklına gelmemiştir. Halis Özkahya üst üste 3. defa Galatasaray maçına çıkıyor” sözleriyle açıkladı ve eleştirdi.

Deniz Çoban'ın 9 Eylül 2017'de Fanatik'te "MHK'ya ihtiyaç kalmadı!" başlığıyla yayımlanan yazısının tümüne erişmek için tıklayın.

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