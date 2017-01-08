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Spor

Eski hakem Deniz Çoban: Fırat Aydınus atletik testi geçemedi, bir sonraki teste kadar görev alamayacak

Aydınus bu sezonun ilk yarısında toplam 13 maçta düdük çalmıştı

08 Ocak 2017 21:23

Eski hakem Deniz Çoban, FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus’un atletik testi geçemediği için bir sonraki teste kadar hiçbir maçta görev alamayacağını öne sürdü.

Çoban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Hakem Fırat Aydınus; Antalya’da yapılan atletik testi geçemedi! Bir sonraki atletik teste kadar hiçbir maçta görev alamayacak" ifadesini kullandı.

Süper Lig hakemleri ve üst klasman yardımcı hakemleri, Antalya'da verilecek eğitimlerle birlikte, FIFA’nın şart koştuğu atletik teste tabi tutulacaktı.

FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, 2016/17 sezonunun ilk yarısında, 11’i Süper Lig olmak üzere toplam 13 maçta düdük çalmıştı.

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