Eski hakem Deniz Çoban: Fenerbahçe'nin net penaltısı verilmedi

Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin Adanaspor'u konuk ettiği karşılaşmada hekem Serkan Çınar'ın sarı lacivertli ekip lehine net bir penaltıyı vermediğini söyledi.

Çoban'ın Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Hakem Serkan Çınar, 16. dakikada Fenerbahçe’nin net penaltısını görmedi. Didi’nin Souza’ya faulünü es geçti. Bu hata maçın da kırılma anıydı.

İlk yarının sonlarına doğru başarısız maçlar yöneten ve son yönettiği maçlardaki başarısız performansıyla ilk yarıyı düşüşte kapatan Serkan Çınar; dün akşamki maçla birlikte kaldığı yerden devam etti! Çınar’ın son üç lig maçında verdiği kritik kararlar, devre arası seminerinde; hatalı kararlar olarak hakemlere izlettirilmişti. Kasımpaşa-Karabük maçında kural hatasına imza atan, Kayseri-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin 3 penaltısını vermeyen, Beşiktaş-Gaziantepspor maçının son dakikalarında da bir Beşiktaş penaltısını çalmayan Çınar; Merkez Hakem Kurulu tarafından böylesine önemli bir maça nasıl atandı, bilemedim.



Didi bileğe bastı



Maçın en kritik anı 16. dakikada yaşandı. Topa hâkim olan De Souza’nın ayağındaki topu kazanmaya çalışan Didi; topa temas edemeden net bir şekilde De Souza’nın ayak bileğine temas etti. Bu temas penaltıyı gerektiriyordu ancak Çınar pozisyona ‘devam’ dedi. Maçın kırılma anında yapılan bu hata; maçın gidişatını ciddi oranda etkiledi. İkinci yarı sahaya çıkan Çınar; belki seyirci baskısından, belki de devre arasında penaltı pozisyonu izlemiş olduğundan, bu devrede tüm takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı. Sarı kart görmesi gereken Skrtel ve Lens’e ho∫görülü yaklaşan Çınar; Adanasporlu oyunculara aynı hoşgörüyü göstermedi. Deplasman takımı 7 sarı kartla maçı tamamladı.



İptal kararı doğru



77. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gollerdeki hakem kararları doğruydu. Fenerbahçe’nin ilk golünden önce Lens ofsayt pozisyonunda değildi; Serkan Ok’un buradaki devam kararı da doğruydu.