Eski hakem Deniz Çoban: Beşiktaş tepkisini farklı yoldan da gösterebilir

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi. Eski hakem Deniz Çoban, TFF’nin ‘Devam’ kararı sonrasında Beşiktaş’ın önündeki 2 seçeneği yorumladı.

İşte eski hakem Çoban'ın Fanatik gazetesinde yer alan köşe yazısı:

"Geçtiğimiz Pazar günü bu sütunlarda, maçın kaldığı yerden oynanacağını yazmıştım. TFF yönetiminin emsal kararlarına bakarak bu fikri ortaya atmıştım. TFF yönetiminin verdiği “Kaldığı yerden devam” kararına katılmasam da bu karar benim beklediğim karardı. TFF kararını Müsabaka Talimatı’nın 20.maddesine göre verdi. Yani “Ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla müsabaka yarıda kalmıştır!” dedi. “Zorlayıcı sebepler” nelerdir, onu açıklamadı! TFF kararından kısa bir süre sonra, PFDK; Fenerbahçe’ye 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon para cezası verdiğini ilan etti. Benim kafam karıştı. Fenerbahçe’yi PFDK suçlu buldu ancak TFF Yönetimi bir anlamda temize çıkarttı! Bu maç alınan karar gereği; kaldığı dakikadaki şartlar neyse, o şekilde devam edecek:



1- Beşiktaş 10, Fenerbahçe 11 kişi ile maça başlayacak.

2- Kırmızı kart gören PEPE, maç kadrosunda yer alamayacak.

3- Tatil edilen maçta hakemlere verilen 21 kişilik listede yer alan oyuncular, kadroda yer alabilecek.

4- Maç günü sakat, hasta olan futbolcular için TFF’ye mazeret sunularak yerine yedek listeden bir oyuncu yazılabilecek. Bu durum oyuncu değişikliğinden sayılmayacak.

5- Görülen sarı kartlar ve yapılan oyuncu değişiklikleri geçerli olacak.

6- Maçın hakem ataması tekrar yapılacak. MHK Mete Kalkavan’ı tekrar atayabileceği gibi hakemi değiştirme yetkisi de var. (Tekrar atanmasını doğru bulmuyorum)

Yenik sayılır ama...

Konuşulduğu gibi Beşiktaş takımı oynanacak maça mazeretsiz çıkmaz ise PFDK’ya sevk edilir ve hükmen yenik sayılır. Bir sonraki yıl için de Türkiye Kupası maçlarından ihraç edilir. Verilecek ceza ligi kapsamaz. Ancak Beşiktaş tepkisini farklı yoldan da gösterebilir. Birçok futbolcusunun sakatlandığını iddia ederek hakeme eksik takım listesi sunabilir. Bu şartlarla hakemin tatil edeceği maçla ilgili Beşiktaş’a ceza gelmez.

‘Denge politikası’ uygulamış

Fenerbahçe’ye saha olayları nedeniyle verilen 3 maç seyircisiz oynama cezası, TFF Disiplin Talimatının 52.maddesi gereği lig maçlarını kapsamıyor. Ceza kupa maçlarında infaz edilecek. Pepe’ye ise PFDK 1 maç cezayı yeterli görmüş. Disiplin talimatı uyarınca Pepe’nin en az 2 maç ceza alması gerekirken, verilen bu ceza ile Disiplin Kurulu yine “Denge politikası(!) uygulamış!"