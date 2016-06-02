Eski haber spikeri Alp Buğdaycı, Metris Cezaevi'nde ölü bulundu. Buğdaycı'nın ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. Buğdaycı, Boğaz Köprüsü’nden atlayıp intihar eden yazar Metin Kaçan’la birlikte 18 yıl önce Güneş K.’ya tecavüz edip şiddet uyguladıkları iddiasıyla yargılanmıştı.

Cezaevinde ölü bulunan Alp Buğdaycı bir dönemin en parlak televizyon spikerlerindendi. Buğdaycı, 21 Temmuz 1964'te Diyarbakır'da doğdu. Pek çok dergi ve gazetede staj yaptıktan sonra asıl kariyerine 1989'da TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanmasıyla başladı. Hem TRT radyolarında hem de televizlonda başarılı programlara imza attı. 1990'da da Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı Star 1 (Magic Box) ekranında haber spikerliği yaptı. Özellikle Birinci Körfez Savaşı dönemindeki canlı yayın performansı ile yılın en iyi spikeri olarak gösterildi.

İşkence ve tecavüz iddiası kariyerini bitirdi

Buğdaycı'nın bu parlak kariyeri ise tıpkı parlak bir romancı olan ve 2013'te intihar eden Metin Kaçan ile birlikte Güneş K. adlı kadına işkence ve tecavüzden tutuklanmasıyla son buldu. O dönemde aylarca gündemi işgal eden olayda Güneş K.'nın iddiasına göre Buğdaycı ve Kaçan kendisine saatlerde işkence ve tecavüz etmiş, sonra da ölümle tehdit etmişlerdi. Güneş K. olayı şöyle anlatmıştı:

"Bergen gibi olacak"

''Olay gecesi iki kız arkadaşımla birlikte Kemancı Bar'a gitmiştim. 5 yıl arkadaşlık ettiğim Metin ile karşılaştım. Kendisiyle geçen yıl ayrılmıştık. Daha sonra arkadaşı Alp Buğdaycı yanımıza geldi. Ben Alp'i 18 gündür tanıyorum. Daha sonra hep birlikte geceyi geçirmek üzere Buğdaycı'nın Cihangir'deki evine gittik. Alp'in teklifini reddeden 2 arkadaşımı tekmeleyerek evden attılar. Ben alıkoyuldum, sonra da işkenceye tabi tutuldum ve tecavüze uğradım. 'Sonun Bergen gibi olacak' diyordu. Geç saatlerde Kemancı Bar'dan çıkıp Alp'in evine gittik. Sonra da olanlar oldu.''Bu ifade sonucunda Metin Kaçan 7 yıl 8 ay cezaevinde kaldı. Çıktıktan sonra da yaşamına son verdi. Buğdaycı ise halen cezaevindeydi.

Buğdaycı: Uslu durulan bir gece değildi

Kaçan'ın intiharından sonra bir gazeteye röportaj veren Buğdaycı yıllar önce yaşanan olayla ilgili şunları söylüyordu:“Beyoğlu’nda hızlı bir geceden sonra Taksim’de evi müsait olan birine, gece yarısı konaklamaya gelen 4 kızdan ve 2 erkekten bahsediyoruz. Uslu durulan bir gece değildi, ama vahşet tiyatrosu da değildi. Gece kulüpleri, uyuşturucu hap, alkol ve seks vardı. Sabaha kadar, orta sınıf ahlakına ters gelebilecek başka zevkler de yaşandı. Ama 1 kadın ve 2 erkek arasında tecavüz söz konusu değildi. Devamında bağırışlı çağırışlı, kavgalı, itişmeli kakışmalı bir geceye dönüştü, ama işkence de tecavüz de yoktu. O dönem hakkımdaki ‘profesyonel cani’ portresi, homoseksüellik, grup seks, sapıklık, işkence, vücutta söndürülen sigaralar, sadizm gibi etiketleri içeriyordu. Kamusal edep dairesinin dışında bir hayatım vardı ve kamunun kanlı vicdanı, yüzüme ve ruhuma jilet atarak beni cezaevine tıktı. Bu, tüm hayatımı ayaklar altında çiğneten bir linçti, hâlâ da devam ediyor. 32 gün sonra tahliye edildiğimde, bu uydurma haberleri düzeltmediler bile.”