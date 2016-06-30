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Dünya

Eski güzellik kraliçesi ölü bulundu

Polis müfettişi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti

30 Haziran 2016 16:52

Brezilya'da 2004'de güzellik kraliçesi seçilen Fabiane Niclotti, evinde ölü bulundu.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; polis müfettişi Gustavo Barcellos, yaptığı açıklamada, 2004 yılında Brezilya güzeli seçilen 31 yaşındaki Niclotti'nin ülkenin güneyinde yer alan Gramado kentindeki evinde ölü bulunduğunu bildirdi.

Erkek kardeşinin, Niclotti'den haber alamaması üzerine polisi aradığını belirten Barcellos, polisin Niclotti'nin evine gittiğinde güzellik kraliçesinin cansız bedeniyle karşılaştığını söyledi.

Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan Niclotti'nin evine zorla girildiğine dair bulguya rastlanmadığını bildiren Barcellos, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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Fabiane Niclotti

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