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Spor

Eski güreşçi Güngör hayatını kaybetti  ANKARA (A.A)

13 Ekim 2011 23:10

-Eski güreşçi Güngör hayatını kaybetti  ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarından ve güreş milli takımı antrenörlerinden Hasan Güngör hayatını kaybetti. Denizli'nin Acıpayam İlçesinde 5 Temmuz 1934'te doğan, evli ve üç çocuk babası Hasan Güngör'ün cenazesi, yarın öğle namazına müteakip, Çınar Yeni Camiinde kılınıp, daha sonra Denizli Asri Mezarlığına defnedilecek. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, yayımladığı mesajda büyük bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.  Hasan Güngör'ün bir çok başarıya imza attığını belirten Bekir Çeker, ''Türk güreşinin mihenk taşlarından olan Olimpiyat şampiyonumuz Hasan Güngör'ün vefatının üzüntüsünü yaşamaktayız'' dedi. Türk güreşinin ''büyük usta''dan çok şey öğrendiğini kaydeden Çeker, şöye devam etti: ''Hasan Güngör, bizlere bir çok miras bıraktı. Bizler onun mirasını en iyi şekilde koruyup yeni nesillere taşıyarak adını yaşatacağız. Olimpiyat şampiyonumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenleri başta olmak üzere güreş camiamıza sabır dilerim.'' 1960 Roma Olimpiyatlarında  79 kilo serbest stilde olimpiyat şampiyonu ve 1964 Tokyo Olimpiyatları serbest stil 87 kiloda ikinci olan Hasan Güngör'ün dünya 2.'likleri ve 3.'lükleri de var. Balkan şampiyonluğu ve ikinciliğinin yanı sıra, Federal Almanya'da 1966'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 87 kilo serbest stilde altın madalyası, Akdeniz Oyunları birinciliği bulunuyor. Güreşi 1967 yılında bırakan Hasan Güngör, antrenörlük yaşamında ise Genç Milli Takımla Balkan Şampiyonasında birincilik, A Milli Takımla da 1974 yılında İstanbul'da yapılan Dünya Şampiyonasında takım halinde dünya üçüncülük yaşadı.

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