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Dünya

Eski Güney Kore Devlet Başkanı rüşvet suçlamasıyla tutuklandı

Güney Kore, Park Geun-hye'nin halefini belirlenmek için 9 Mayıs'ta sandığa gidecek

31 Mart 2017 12:25

Yolsuzlukla suçlanan Güney Kore’nin eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye tutuklandı.

Park Geun-hye, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve devlet sırlarını ifşa suçlarıyla karşı karşıya.

Eski cumhurbaşkanı, yakın arkadaşı Choi Soon-sil’e nüfuzunu kullandırtarak maddi çıkar sağlamasına yardımcı olmakla suçlanmış ve görevden alınmıştı.

Ayrıca Choi Soon-sil’in, resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğu da iddia ediliyor.

Yolsuzluk iddialarının gündeme gelmesinin ardından Park Geun-hye’nin istifasını isteyen muhalifler, uzun süre başkent Seul’de protesto gösterileri düzenlemişti.

Parlamentonun azil kararının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından seçim sürecini başlatan Güney Kore, Park Geun-hye’nin halefini belirlenmek için 9 Mayıs’ta sandığa gidecek.

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