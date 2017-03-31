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Dünya

Eski Güney Kore Devlet Başkanı gözaltına alındı

Park Geun-hye rüşvet ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor

31 Mart 2017 01:41

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, kendisini koltuğundan eden rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturmasında, Seul mahkemesinin verdiği karar sonucunda gözaltına alındı.

Güney Kore’de yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, Seul mahkemesinin hakkında yakalama kararı vermesi üzerine gözaltına alındı.

​Mahkeme, yazılı ilan ettiği karar gerekçesinde, Park'ın delilleri karartma ihtimali olduğunu belirtti.

Eski Devlet Başkanı Park'ın, kendisini koltuğundan eden rüşvet skandalı kapsamında tutuklu bulunan yakın arkadaşı Choi Soon-sil ve Samsung şirketinin başkan yardımcısı Jay Y. Lee'nin bulunduğu gözaltı merkezine götürüleceği ifade edildi.

Güney Koreli savcılar, pazartesi günü Park hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istemişti. Park, Choi Soon-sil'in kurduğu iki vakıf aracılığıyla, aralarında Samsung ve LG'nin de bulunduğu bazı büyük şirketlerden rüşvet almakla suçlanıyor.

 

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