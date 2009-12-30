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Spor

Eski G.Saraylı Ümit Karan Toroğlu’ndan intikam aldı!

Eskişehirspor'un golcü oyuncusu Ümit Karan, futbol yorumcusu Erman Toroğlu’dan intikamın aldı.

30 Aralık 2009 02:00

Eskişehirspor'un golcü oyuncusu Ümit Karan, futbol yorumcusu Erman Toroğlu’dan intikam aldı.

Maçka’da Frame adlı gece kulübünün de sahibi olan golcü oyuncu, buraya eğlenmeye gelen Erman hocayı, nazik bir şekilde kapı dışarı etti. 15 gün önce yaşanan olayda gece kulübünde eğlenmeye gelen Toroğlu, yanına gelen işletmeci tarafından mekanı terketmesi için uyarıldı. İşletmecinin, “Erman hocam. İyisiniz hoşsunuz ama Ümit Karan sizi burada istemiyor. Mümkünse burayı terkedin” şeklindeki uyarısıyla şok oldu ve hiç tartışmaya girmeden Frame’den ayrıldı...

 Karan evlenmeden bir gün önce G.Saray forması altında 3 gol birden atmış, bu maçın akşamında da Toroğlu, yorumculuk yaptığı Maraton programında, “Ümit bütün golleri bu gece attı. Yarına gol kalmadı” demişti. Toroğlu’nun bu sözleri Karan tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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