T24 LogoT24 Logo
Spor

Eski G.Saraylı: Muslera'nın yerine Mert Günok alınmalı

Hayrettin Demirbaş, Fenerbahçe kalecisi Mert Günok'un Manchester United'da birinci kaleci olarak oynayabilecek düzeyde olduğunu söyledi

07 Kasım 2014 09:38

Yıllarca Galatasaray forması giyen eski milli kaleci Hayrettin Demirbaş, "Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam bir dakika düşünmem, Fenerbahçe kalecisi Mert Günok'u alırım. Muslera'dan çok daha iyi kaleci" dedi.

Yıllarca Galatasaray ve A Milli Takım'ın kalesini başarıyla koruyan Hayrettin Demirbaş, Fenerbahçe kalecisi Mert Günok'un birinci sınıfı bir kaleci olduğunu ve Manchester United'da birinci kaleci olarak oynayabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

 

‘Sinan Bolat iyi kaleci ama...’

 

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Demirbaş, şunları söyledi:

"Sinan Bolat iyi bir kaleci; ama Muslera giderse Sinan'ın yanında direkt oynayabilecek bir başka kaleci gerekir. Ben 6 sene tek başıma oynadım Galatasaray'ın kalesinde. Beni yerden yere vururlar; ama benim 6 sene de oynamadığım maç sayısı bir buçuktur. Büyük takımlarda her zaman iki tane kaleci olmak zorundadır. Atan ve tutan çok önemli.

 

‘Mert'te Van Der Sar stili var’

 

Ben Galatasaray'ın yerinde olsam. Bir dakika düşünmem alırım. Muslera'dan çok daha iyi kaleci. Oynasın herkes görür. Fiziği çok iyi. Ayakları raket gibi. Van der Sar stili bir kaleci. Bence Manchester United'in kalecisi De Gea'dan da daha iyi. Çok teknik, birinci sınıf. Muslera giderse gitsin. Biz 11 senede 5 şampiyonluk yaşadık. Adamın bir senede aldığı parayı biz 11 senede aldık. Neden? 'Sen bizim çocuğumuzsun' dendi. Biz hiç düşünmedik. Ben bundan gurur duyuyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray isimlerin üzerinde kalmamalı. Galatasaray her zaman futbolcu bulur."

ETİKETLER

mert günokmuslerahayrettin karamangalatasaraykaleci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24