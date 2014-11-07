Eski G.Saraylı: Muslera'nın yerine Mert Günok alınmalı

Yıllarca Galatasaray forması giyen eski milli kaleci Hayrettin Demirbaş, "Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam bir dakika düşünmem, Fenerbahçe kalecisi Mert Günok'u alırım. Muslera'dan çok daha iyi kaleci" dedi.

Yıllarca Galatasaray ve A Milli Takım'ın kalesini başarıyla koruyan Hayrettin Demirbaş, Fenerbahçe kalecisi Mert Günok'un birinci sınıfı bir kaleci olduğunu ve Manchester United'da birinci kaleci olarak oynayabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

‘Sinan Bolat iyi kaleci ama...’

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Demirbaş, şunları söyledi:

"Sinan Bolat iyi bir kaleci; ama Muslera giderse Sinan'ın yanında direkt oynayabilecek bir başka kaleci gerekir. Ben 6 sene tek başıma oynadım Galatasaray'ın kalesinde. Beni yerden yere vururlar; ama benim 6 sene de oynamadığım maç sayısı bir buçuktur. Büyük takımlarda her zaman iki tane kaleci olmak zorundadır. Atan ve tutan çok önemli.

‘Mert'te Van Der Sar stili var’

Ben Galatasaray'ın yerinde olsam. Bir dakika düşünmem alırım. Muslera'dan çok daha iyi kaleci. Oynasın herkes görür. Fiziği çok iyi. Ayakları raket gibi. Van der Sar stili bir kaleci. Bence Manchester United'in kalecisi De Gea'dan da daha iyi. Çok teknik, birinci sınıf. Muslera giderse gitsin. Biz 11 senede 5 şampiyonluk yaşadık. Adamın bir senede aldığı parayı biz 11 senede aldık. Neden? 'Sen bizim çocuğumuzsun' dendi. Biz hiç düşünmedik. Ben bundan gurur duyuyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray isimlerin üzerinde kalmamalı. Galatasaray her zaman futbolcu bulur."