Eski Göteburg belediye başkanı, siyasi kariyerini noktalayıp temizlik işçisi olarak çalışmaya başladı: "Kirayı ödemek lazım"

T24 Dış Haberler

Günümüzde birçok politikacı siyasi kariyerlerini noktaladıktan sonra PR işleri, danışmanlık veya üniversitede ders vermek gibi kararlar verse de İsveç'te eski Göteburg Belediye Başkanı farklı bir yol seçti.

Ann-Sofie Hermansson, siyasi kariyeri noktalandıktan sonra temizlik işçisi olarak çalışmaya başladı.

Kamuya ait bir çöp toplama şirketinde çalışan Hermansson, Politico'ya yaptığı açıklamada; "İnsanlar bazen bana burada ne yapıyorsun diye soruyor, ancak bu benim için iyi bir çözüm" dedi ve ekledi; "Kirayı ödemek lazım".

Hermansson, mesaisi sırasında insanların sıklıkla kendisini tanıdığını ve siyaset konuşmak için durdurduğunu söyledi. Eski belediye başkanı, "En azından kimse bana kızgın değil. Siyasetçilik günlerime kıyasla güzel bir değişim" dedi.

Stokholm'de bir süre bakan danışmanlığı yapan Hermansson daha sonra Göteburg'un belediye başkanı olmuştu. 2018'de başarısız bir seçim kampanyası yürüten Hermansson, Sosyal Demokratlar tarafından daha sonra kızağa çekildi, ardından da siyasi kariyerini noktaladı.