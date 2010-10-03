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Dünya

Eski gerilla lideri devlet başkanı olacak

Brezilya'da devlet başkanlığı ve genel seçimlerini eski gerilla lideri Dilma Rousseff'in kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

03 Ekim 2010 03:00

T24- Latin Amerika'nın en önemli ülkesi Brezilya'da devlet başkanlığı ve genel seçimler var. İktidar partisinin adayı eski gerilla lideri Dilma Rousseff'in devlet başkanı seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.


Brezilya tarihinin en popüler devlet başkanı Lula Da Silva koltuğunu devrediyor.


Brezilya halkı, üst üste iki dönem devlet başkanlığını üstlenen ancak anayasa gereği üçüncü kez aday olamayan Silva'nın halefini belirlemek için sandık başına gidiyor.


Silva'nın yerine aday gösterdiği eski gerilla lideri Dilma Rousseff'in ülkenin ilk kadın devlet başkanı olacağına kesin gözüyle bakılıyor.


Seçimlerde ayrıca 26 eyaletin valileri, eyalet meclisleri üyeleri, federal meclisin 513 üyesi ve 81 üyeli Senato'nun üçte ikisi belirlenecek.


Lula da Silva döneminde büyük bir gelişme gösteren Brezilya'nın 2016'da dünya ekonomisinin beşinci en büyüğü olacağı tahmin ediliyor.

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