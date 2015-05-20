Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: MİT cihatçı gruplara silah gönderiyor

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Zaman gazetesinden Doğan Ertuğrul'a verdiği röportajda, TSK ve MİT'le ilgili önemli açıklamalar yaptı. TSK'nın Soğuk Savaş'tan bu yana, malzeme alımı dışında bir iş yapmadığını söyleyen Pekin, TSK yetkililerinin orduyu modernize etmek yerine, ülke sorunlarıyla ve siyasetle uğraştığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da MİT Müsteşarı'nın istifasından sonra TSK'yla ittifak arayışı içine girdiğini belirten Pekin, çözüm süreci ve Türkiye krizinde TSK yerine görev alan MİT'le ilgili de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. " Bir komşu ülkeye MİT aracılığı ile terör ihraç ediyoruz" diyen Pekin, MİT'in bunu yaparken de paralı asker kullandığını söyledi.

Pekin'in röportajının MİT'le ilgili kısımları şu şekilde:

TSK yıllarca terörle mücadele ve Kürt sorununda en önemli aktördü. Ancak çözüm süreci ve Suriye krizinde devre dışı bırakıldı? Bu iki hayatî dosya neden MİT’te?

Evet maalesef. Bu normal değil. MİT’in yapacağı işler belli. MİT, Suriye’de bir harekât yönetemez. Bir komşu ülkeye MİT aracılığı ile terör ihraç ediyoruz. Üstelik MİT bunu yaparken paralı askerler kullanıyor. O silahların yarın nereye gideceği belli değil.

MİT, Suriyeli muhaliflere silah mı gönderiyor?

Muhaliflerin silahlarının bir kısmı MİT aracılığıyla gidiyor. MİT cihatçı gruplara silah gönderiyor. Katar aracılığı ile kurulan naylon şirketler var. Onlar aracılığı ile IŞİD’e, El Nusra’ya paralı asker sevkiyatı yapılıyor. Türkiye’deki bu şirketlerin tespit edilmesi lazım… Mesela emekli bir tuğgeneralin kurduğu bir şirket Suriye’ye paralı asker gönderiyor. Şirket MİT adına çalışıyor, başka türlü çalışamaz çünkü… Hükümetin buna mani olması lazım ama… MİT’in de bunları takip ediyor olması lazım. Ama bakın bu sevkiyatı ortaya çıkaran TIR savcıları ne oldu?

MİT’in siyasi iktidarla bu kadar yakın olması ülke güvenliği için riskli değil mi?

Risk tabii. MİT Müsteşarı farklı amaçlarla, sanki bir özel elçi gibi kullanıldığı için iktidarın sır küpü oldu. Bu yanlıştır. Çünkü Milli İstihbarat iktidarın değil, ülkenin istihbarat birimidir. Buna rağmen TSK ile MİT arasındaki işbirliği hâlâ sürüyor. MİT Müsteşarı ile genelkurmay istihbarat başkanı çok yakın çalışır. Müsteşar her hafta komutana bilgi verir, başbakan ve cumhurbaşkanına çıkmadan önce. Komutan istihbarat talebinde bulunur.

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