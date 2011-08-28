Eski Genelkurmay Başkanı Torumtay vefat etti

T24 - Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Necip Torumtay, 85 yaşında hayatını kaybetti. Torumtay istifa eden ilk Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçmişti.



Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Necip Torumtay, 24 Haziran'da kalp spazmı nedeniyle Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde hastaneye kaldırılmıştı.



Marmaris’teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı kampında tatil yaptığı sırada rahatsızlanan Torumtay önce Marmaris Devlet Hastanesi’ne sonra da helikopterle GATA'ya götürülmüştü.



1926 Trabzon Vakfıkebir doğumlu olan Torumtay, 24 Temmuz 1987'de atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 3 Aralık 1990'de kendi isteği ile emekli olmuştu.



Toruytay, görev süresi bitmeden istifasını isteyen ilk Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçmişti.



Görev süresi sona ermeden 3 Aralık 1990 tarihinde kendi isteği ile Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekliye ayrıldı. Zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 1'inci Körfez Savaşı'na katılmak konusunda görüş ayrılığı yaşayan Torumtay görevden ayrılmıştı.



Cumhurbaşkanı Turgut Özal Irak'a karşı ABD ile beraber hareket ederek Musul ve Kerkük sorununun çözülmesini istemişti.





