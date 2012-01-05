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Eski Genelkurmay Başkanı 'şüpheli' sıfatıyla adliyede

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral lker Başbuğ, "İnternet Andıcı" davası kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

05 Ocak 2012 02:00



T24- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral lker Başbuğ, "İnternet Andıcı" davası kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi. Böylece cumhuriyet tarihinde ilk kez eski bir genelkurmay başkanı savcı karşısında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş oldu.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne Çırağan Caddesi'ndeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan giren Başbuğ, daha sonra savcılık katına çıktı. Başbuğ'un adliyeye gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Saat 13.30'da savcılığa gelen Başbuğ'un ifadesi saat 18.00 itibariyle devam ediyordu.

Başbuğ'un soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesinin alınması bekleniyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı''  davasının, 30 Aralık 2011 tarihli duruşmasında, sanıkların savunmalarıyla ilgili  beyanlarda ve belgelerde adı geçen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral  İlker Başbuğ hakkında gereğinin takdir ve ifası için özel yetkili İstanbul
Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yazı yazılmasına karar vermişti.

Mahkemece yazılan yazı üzerine Başbuğ hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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