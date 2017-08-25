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Eski Genelkurmay Başkanı Sancar'ın anı objeleri Harbiye Askeri Müzesi'nde koruma altına alındı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın talimatıyla çalışma başlatılmıştı

25 Ağustos 2017 15:27

Eski 16'ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar’ın görev yaptığı döneme ait hizmet anılarının bir koleksiyoncuda bulunduğu haberleri üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın talimatıyla çalışma başlatıldı.

Orgeneral Sancar'a, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, 'Mareşal'lik teklifini gündeme getirmişti.

İlk olarak aynı gün telefonla irtibata geçilerek haberde yer alan koleksiyoncudan konu hakkında bilgi alındı. Görüşme esnasında 'Eser İnceleme ve Değer Takdir Komisyonu' tarafından 48 adet şerit rozet, anı plaketi ve anı paraları incelenerek bedeli karşılığında satın alındı.

Askeri objeler, İstanbul’da Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı envanterine kaydedilerek Genelkurmay Başkanlarına ait sergi salonunda 16’ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar’a ait özel bölümde 23 Ağustos 2017 tarihinden itibaren diğer özel eşyalarıyla birlikte sergilenmeye başlandı.

Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın direktifiyle, benzer durumların yaşanmaması amacıyla yasal mevzuatın düzenlenmesi kapsamında uzman personel tarafından çalışmalara başlandı.
 

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